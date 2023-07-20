Мы вместе пройдем это страшное время: Зеленский отреагировал на обстрелы по Одессе и Николаеву

Российские военные в ночь на 20 июля нанесли массированный ракетный и дроновый удар по Одессе и Николаеву. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. На террористический акт отреагировал президент.

Глава государства отметил, что российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь Украины. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших или пострадавших от рук врага.

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Мы пройдем это страшное время, – Зеленский

Президент подчеркнул, что у государства-зла отсутствуют ракеты, которые были бы сильнее за волю украинцев сохранить жизнь, поддержать друг друга и одержать победу. Он выразил благодарность всем, кто защищает наши города, людей и небо над Украиной. А также воинам, спасателям, врачам, местным властям и волонтерам. Всем участвовавшим в ликвидации последствий ракетного террора.

Отдельно он поблагодарил работников портов, которые делают все возможное, чтобы уберечь инфраструктуру. Также строителям и ремонтным бригадам, которые помогают восстановить нормальные условия жизни украинцам.

Все вместе мы пройдем в это страшное время. И выстоим против ударов российского зла,

– подчеркнул президент.

Ракетные удары по Одессе и Николаеву: коротко о главном

Около 03:36 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские захватчики попали в центр города. По его словам, загорелся гараж, а также трехэтажный жилой дом.

Практически сразу же стало известно, что в результате атаки пострадали люди. Сначала говорилось о 7 человек, а затем количество раненых возросло до 19. Впоследствии, к сожалению, подтвердилась информация о жертве. Тело спасатели извлекали из-под завалов.

Также ночью россияне атаковали Одессу. По словам главы ОВА Олега Кипера, в центре города зафиксировали разрушение. Кроме того, загорелся пожар на площади 300 квадратных метров. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что враг разрушил административное здание.

Сначала сообщалось о двух раненых. Вскоре количество возросло до 8. Среди них – трое сотрудников ГСЧС. К сожалению, погиб один человек.