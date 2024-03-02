"Врачи делают все возможное": среди пострадавших в Одессе есть беременная женщина

В результате российской атаки дронами по Одессе пострадали по меньшей мере 7 человек. Среди них - ребенок и беременная женщина. К сожалению, известно о погибшем мужчине.

По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

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Что известно о пострадавших

Среди пострадавших в результате удара беременная женщина. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, другие двое – в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, в частности, трехлетнему ребенку оказали медицинскую помощь на месте.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди,

– говорится в сообщении.

Россияне атаковали Одессу