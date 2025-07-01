Вспыхнул пожар в жилом доме, погиб человек: кадры последствий ночной атаки на Одессу
- Россия ночью 19 июля атаковала Одессу. Погиб 1 человек.
- В результате атаки вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме.
Ночью в субботу, 19 июля, российская армия в очередной раз ударила по Одессе. В результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме.
Известно, что погиб человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Какие последствия атаки на Одессу?
В результате российской атаки по Одессе ночью 19 июля вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи 9-этажного жилого дома.
Известно, что спасатели вместе с добровольцами ликвидировали пожар. Из горящих квартир спасли 5 человек.
В ГСЧС сообщили, что, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.
Последствия атаки по Одессе 19 июля / Фото ГСЧС
Также из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных. По состоянию на половину 6 часов утра информация о пострадавших устанавливается.
Отметим, что на месте атаки работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.
Враг атаковал Одессу ночью 19 июля: смотрите видео
К слову, во время атаки противника ночью в субботу, 19 июля, кроме Киева и Одессы, взрывы раздавались и в других городах. Так, под ударами оказались Ровно, Полтава и Павлоград, что на Днепропетровщине.