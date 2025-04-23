Повреждена гражданская инфраструктура, пожары в домах: в ГСЧС показали последствия атаки по Одессе

Российская армия в очередной раз атаковала Одессу. В результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Там также обнародовали фото последствий атаки по Одессе.

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Россия ударила по Одессе

По предварительной информации, в результате атаки по Одессе пострадали 2 человека.

Известно, что в результате вражеских действий есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Повреждена гражданская инфраструктура, занялись жилые дома, здания частных предприятий,

– говорится в сообщении.

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Указывается, что пожары ликвидировали спасатели, а также добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Последствия атаки по Одессе / Фото ГСЧС