Удар по "мозгу" навигации: "Флеш" объяснил, почему Украина атакует Чебоксары

Украинские крылатые ракеты FP-5 Flamingo 10 июня поразили объект в Чебоксарах. Воздушные цели преодолели около 900 километров от линии фронта, чтобы достичь пункта назначения.

Советник министра обороны по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал, почему били именно по Чебоксарам.

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Что говорит об атаке "Флеш"?

Украинские удары по глубинным объектам российского оборонно-промышленного комплекса имеют целью снижение технологических возможностей армии России. Одним из таких объектов является предприятие ВНИИР "Прогресс" в Чебоксарах.

По словам "Флеша", этот завод специализируется на производстве систем спутниковой навигации и антенных решений, которые используются в высокоточном оружии России. Речь идет о компонентах, без которых существенно падает эффективность ударных систем.

У противника много предприятий, но лишь некоторые из них выпускают уникальную и важную военную высокотехнологичную продукцию. Среди них предприятие ВНИИР "Прогресс" в Чебоксарах. Именно оно производит системы спутниковой навигации, без которых точно не летают "Шахеды", не попадают в цель "КАБы" и реактивные дроны, могут терять точность "Искандеры" и плохо ориентируются "Орланы". Наверняка, многим знакома по названию CRPA антенна "Комета", которую выпускает этот завод,

– заявил он,

По его словам, это предприятие не просто производит военную продукцию для сегмента обороны, а оно создает средства "для убийств и террора."

Подобные объекты являются узловыми элементами российской военной логистики высокоточного оружия. Они обеспечивают работу систем наведения, которые позволяют ракетам и дронам преодолевать большие расстояния и поражать цели.

Даже частичное нарушение производства таких компонентов может влиять на точность и эффективность ударных средств России.

Что еще известно об атаке по заводу в Чебоксарах?

Украинские Силы обороны нанесли серии ударов по глубинным объектам на территории России, поразив предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.

По данным украинских властей, одной из целей стал завод в городе Чебоксары в республике Чувашия, расположенный примерно в 900 километрах от линии фронта. В результате удара на территории зафиксировано поражение и пожар.

Кроме того, украинские силы атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который входит в число крупнейших в регионе и обеспечивает производство топлива для российской армии. Также сообщается о поражении нефтеперекачивающих станций "Второво" и "Лобково" во Владимирской области, которые поставляли топливо в московский регион.

В Генштабе отмечают, что все эти удары направлены на усложнение логистики российских войск и снижение возможностей обеспечения их операций. Расстояние до части пораженных объектов превышает 700 – 900 километров от украинской границы.