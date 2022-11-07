В пакетиках 200-х уже вагон, – Братчук остроумно рассказал об ударе по оккупантам в Энергодаре
Источник:телеграм Сергея Братчука
Россиянам очень тревожно жить на временно оккупированных территориях Украины. Ведь в их склады и казармы часто наведывается "Бавовнятко".
Об одном из таких случаев рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал в своем телеграм-канале стихотворение, которое многих заинтриговало.
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"Бавовнятко" посетило россиян в Энергодаре
Братчук вечером 6 ноября опубликовал стихотворение об атаке ВСУ по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Энергодаре.
Енергодар – він Бога дар,
Але, на жаль, прийшла біда:
З'явився Вова – х**лоЦар,
За ним – його орда.
І "Бавовнятко" знов забігало,
Зібрало в купу сили та вогонь,
В Енергодарі ор**в вдарило,
В пакетиках 200-х вже вагон!
– написал спикер Одесской ОВА.
Пока точно неизвестно, было ли это стихотворение в честь состоявшейся сегодня атаки. Ведь вполне возможно, что Братчук мог его опубликовать, чтобы подбодрить украинцев и поднять настроение защитникам. Официального подтверждения от ВСУ пока не последовало.
"Еб**те их, ребята! Продолжение следует", – подытожил Братчук.Интересно! В последний раз взрывы в Энергодаре слышали 25 октября. Также, по словам Братчука, тогда же на Кинбурнской косе, вероятно, произошло точное попадание в склад российских оккупантов.
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