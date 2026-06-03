Пытались сбивать дроны автоматами: российские СМИ заявили о провале ПВО Санкт-Петербурга

Массированная атака беспилотников на Санкт-Петербург продемонстрировала серьезные проблемы в системе ПВО России. Российские источники обратили внимание на то, что во время налета дроны часто пытались сбивать из стрелкового оружия вместо современных зенитных комплексов.

В то же время удары по военным и инфраструктурным объектам в очередной раз поставили под сомнение эффективность защиты второго по величине города России. Об этом пишут росСМИ.

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Что известно о провале системы защиты города?

В России все чаще публично критикуют работу противовоздушной обороны после очередной атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Российский ресурс "Агентство. Новости" обратил внимание на обнародованные видеозаписи отражения удара и пришел к выводу, что система защиты города оказалась недостаточно подготовленной к таким угрозам.

Журналисты отмечают, что среди многочисленных фото и видео практически отсутствуют кадры работы мощных зенитно-ракетных комплексов, которые активно используются для защиты Москвы и резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Зато на многих видео можно увидеть попытки сбивать беспилотники из стрелкового оружия – автоматов и пулеметов.

На одной из обнародованных видеозаписей зафиксировано преследование беспилотника над Финским заливом с помощью ударного вертолета Ми-28. По данным российских источников, только на двух видео было видно применение ракетного вооружения для уничтожения воздушных целей.

По предварительным оценкам, для этого могли использоваться комплексы "Панцирь" или "Тор". В то же время российские военные блогеры объясняли трудности с перехватом тем, что беспилотники якобы летели на очень низких высотах, из-за чего системы ПВО не могли своевременно их обнаружить.

По мнению авторов публикации, российское военное командование могло недооценить угрозу для Санкт-Петербурга. Часть систем противовоздушной обороны была развернута преимущественно в Ленинградской области, тогда как сам город остался менее защищенным.

Несмотря на это стратегически важные объекты вблизи Санкт-Петербурга уже неоднократно становились целями атак. В частности, Петербургский нефтяной терминал подвергался ударам беспилотников по меньшей мере дважды в 2024 году.

Что известно об атаке по Санкт-Петербургу?

В ночь на 3 июня в Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов, после чего в разных районах города возникли пожары. Особое внимание привлек тот факт, что один из пожаров вспыхнул примерно в трех километрах от площадки Петербургского международного экономического форума, который начал работу в тот же день.

Именно на этом мероприятии 5 июня запланировано выступление Владимира Путина, что придает инциденту особое политическое значение. Под ударом оказались военные корабли России.

Совладелец и главный конструктор украинской компании-производителя беспилотников Fire Point Денис Штилерман заявил, что в результате атаки были поражены два российских корабля.

Впоследствии командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди уточнил, что одним из пораженных объектов стал корвет "Бойкий" – носитель управляемого ракетного вооружения Военно-морского флота России. По его словам, факт поражения корабля подтверждают спутниковые снимки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы нанесли удары по ряду целей на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Тамбовской области.

Среди пораженных объектов – Петербургский нефтяной терминал, который считается одним из крупнейших нефтяных терминалов на Балтийском море. Расстояние от этого объекта до украинской границы составляет около 1100 километров, что в очередной раз демонстрирует возможности украинских дальнобойных беспилотных систем.