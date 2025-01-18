Один сгорел заживо в авто, другой был на входе в метро: что известно о гибели людей в Киеве

Утром 18 января Россия атаковала Киев. В результате удара по Шевченковскому району столицы погибли 3 человека.

Кроме этого, из-за атаки на Киев поврежден вход на станцию метро Лукьяновская, McDonald's, другие здания и машины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Какие последствия атаки по Шевченковскому району столицы

Один из погибших в Шевченковском районе сгорел заживо в машине. Другой мужчина погиб за несколько метров до входа в метро. По данным издания, в первый час после взрывов тела погибших лежали под открытым небом.

Сейчас на улицах из-за повреждения магистрального газопровода много воды. Возле станции метро продолжаются следственные действия и ликвидация последствий атаки.

Последствия российской атаки по Шевченковскому району Киева / Фото Сергея Окунева / NV

Спасатель ГСЧС в комментарии "Новинам.LIVE" сообщил, что в результате российского обстрела поврежден бизнес-центр и около 10 автомобилей. Еще 3 машины сгорели. Сейчас спасателям удалось ликвидировать все возгорания.

Там добавляют, что двое погибших находились в автомобиле, еще один погибший на момент обстрела был на пешеходной зоне. Кроме этого, два человека обратились за медицинской помощью. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий российской атаки по Шевченковскому району столицы.

Что известно об атаке на Киев

Утром 18 января Россия нанесла удар по украинской столице. Всего в Киеве в результате атаки погибли 4 человека, по меньшей мере 3 пострадали. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что один из погибших является охранником заведения питания, еще три человека погибли в микроавтобусе на улице в одном из районов Киева.

Предварительно известно, что враг ударил по городу баллистикой. В частности, повреждена станция метро Лукьяновская. По словам мэра города Виталия Кличко, ее сейчас закрывают, а поезда будут следовать без остановки на станции.

Кроме этого, также поврежден трубопровод водоснабжения. В результате этого в некоторых районах Киева нет воды.

Падение обломков зафиксировано в трех районах столицы. К ликвидации последствий атаки привлечено 84 спасателей.