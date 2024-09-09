Израиль ударил по центру производства химического оружия в Сирии, – Reuters

Израиль атаковал завод по производству химического оружия в Сирии. Удары вызвали два пожара.

Издание отметило, что Израиль не комментировал атаку. Зато сирийские СМИ написали, что многочисленные израильские удары по сельской местности Хама в Сирии 8 сентября убили по меньшей мере 4 мирных жителей и ранили 13 человек.

Смотрите также Забастовка после убийства заложников: крупнейший аэропорт Израиля приостановил полеты

Что известно об ударе Израиля

Два региональных источника в разведке сообщили, что нескольким ударам подвергся большой военный исследовательский центр по производству химического оружия, расположенный неподалеку Мисиафа. Предполагается, что там размещена группа иранских военных экспертов, которые занимаются производством оружия,

– заявили журналисты.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что удары вызвали два пожара, которые пытались потушить пожарные.

Кстати, в туннелях под городом Рафах израильские военные обнаружили тела шести заложников, которых захватили боевики ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года. Их убил ХАМАС.

Смотрите также Новые цели Израиля: кто на самом деле руководит ХАМАС и что изменит убийство Гании на Ближнем Востоке

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "свести счеты" с ХАМАС. Он заявил, что "те, кто убивает заложников, не хотят соглашения".

Далее в Израиле начались забастовки – граждане пытались заставить власти заключить соглашение о возвращении заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе. Договоренность должна предусматривать прекращение огня и освобождение остальных заложников.