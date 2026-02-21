Россия ударила по Сумах из авиации: среди раненых – дети

Российская армия под утро 21 февраля нанесла авиаудар по Сумах. В результате этого в городе пострадали люди.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Какие последствия атаки по Сумах 21 февраля?

В полиции рассказали, что авиационный удар по Сумах враг нанес около 04:00. Под атакой оказался один из частных секторов города Сумы.

В результате взрыва полностью разрушены 2 жилых дома, еще по меньшей мере 10 соседних домовладений получили повреждения. Также уничтожен гражданский автомобиль и повреждена газовая труба.

По имеющейся информации, ранения получили три человека, среди них двое детей в возрасте 5 и 17 лет, а также 70-летняя женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметили правоохранители.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров добавил, что россияне ударили по городу управляемой авиационной бомбой, из-за чего пострадал Ковпаковский район города.

В то же время, по информации чиновника, медики госпитализировали 87-летнюю пострадавшую.

Последствия российской атаки по Сумах 21 февраля / Фото Нацполиции и Сумской ОВА

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия, фиксируют повреждения и собирают доказательную базу для дальнейшего расследования военных преступлений страны-агрессора.

