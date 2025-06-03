"Я голову поднял – впереди две машины горят": жители Сум вспомнили момент удара
- Россия обстреляла центральные улицы Сум, пострадали гражданские, погибли три человека, более 20 ранены.
- Таксист и его пассажир чудом выжили во время атаки, несмотря на повреждения автомобиля.
- После взрыва в кафе рядом с местом попадания раненые пытались найти укрытие.
Утром во вторник, 3 июня, Россия очередной раз обстреляла Сумы. Удару подверглись центральные улицы города. Очевидцы вспоминают момент прилета.
Очевидцы и местные жители продолжают делиться деталями атаки, которая снова показала цинизм российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Смотрите также Резко возросло количество жертв и пострадавших в Сумах
Чудом уцелели во время российского обстрела
После удара по центру Сум таксист Юрий и его пассажир чудом выжили. В момент вражеской атаки машина таксиста стояла на светофоре. После взрыва на него посыпалось стекло, однако Юрий не получил травм. Пассажир, которого он вез, также остался невредимым.
Жители о моменте прилета по Сумах: смотрите видео
Рядом с местом попадания находится кафе. По словам владельца, после удара туда забегали раненые, пытаясь остановить кровотечение. Взрыв застал в помещении его жену, к счастью, она не пострадала.
Владелец кафе вспоминает момент прилета по Сумах: смотрите видео
Напомним, что Россияне продолжают террор против украинского населения. Так, утром, 3 июня, оккупанты обстреляли Сумы с РСЗО. В результате атаки погибли три человека. Более 20 пострадавших, среди них дети.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар, назвав его "абсолютно сознательным и зверским".