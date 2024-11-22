24 Канал пишет со ссылкой на МВД Украины, что Сумы атаковали три дрона-камикадзе типа "Шахед". Враги ударили по городу ориентировочно после 5 часов утра, когда большинство людей спали.

Смотрите также "Шахэды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью, – Артюх

Что известно об атаке на Сумы

Повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля,

– заявили в министерстве.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 8:38 22 ноября деблокировали 2 пострадавших из разрушенного дома и передали их медикам.

Глава Сумского отделения ОО "Добробат" Алексей Клюев в эфире КИЕВ24 рассказал, что в разбитых домах еще работают спасатели. Под завалами еще, вероятно, остаются люди.

Какие последствия атаки по Сумах / фото Кордон.Медиа, полиции и Суспільного

Смотрите также Россия снова атаковала Сумы: есть погибшие и раненые

По состоянию на 8:22 22 ноября службы проводят поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах событий работают спасатели, усиленные следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.