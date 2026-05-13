"Шахеды" атакуют курортную Сваляву: в городе раздаются взрывы

Россияне в очередной раз атаковали территорию Украины беспилотниками. Враг нанес удар "Шахедом" по Сваляве, что на Закарпатье.

Об атаке и последствиях российской атаки сообщил журналист Виталий Глагола.

Что известно о вражеской атаке по Сваляве?

Россия 13 мая атаковала Украину БпЛА. В Сваляве зафиксировали попадание вражеского беспилотника типа "Шахед".

Последствия удара дрона по Сваляве / Скриншоты

По информации Виталия Глагола, дрон попал в объект энергетической инфраструктуры. На месте возник масштабный пожар.

Все информация о последствиях российской атаки уточняется. Также вражеский дрон пролетал над территорией Межгорья.