24 Канал Новости Украины Оккупанты атакуют Сваляву: какие последствия и есть ли пострадавшие
13 мая, 15:49
"Шахеды" атакуют курортную Сваляву: в городе раздаются взрывы

Даниил Муринский

Россияне в очередной раз атаковали территорию Украины беспилотниками. Враг нанес удар "Шахедом" по Сваляве, что на Закарпатье.

Об атаке и последствиях российской атаки сообщил журналист Виталий Глагола.

Что известно о вражеской атаке по Сваляве?

Россия 13 мая атаковала Украину БпЛА. В Сваляве зафиксировали попадание вражеского беспилотника типа "Шахед".

Последствия удара дрона по Сваляве / Скриншоты

По информации Виталия Глагола, дрон попал в объект энергетической инфраструктуры. На месте возник масштабный пожар.

Все информация о последствиях российской атаки уточняется. Также вражеский дрон пролетал над территорией Межгорья.

 

 

