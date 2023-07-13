Над Хмельницкой областью ночью сбили ракету
13 июля 2023, 09:13Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы. Оказалось, что над регионом силы ПВО сбили российскую ракету.
В ночь на 13 июля, когда по всей Украине объявили воздушную тревогу, в Хмельницкой области сбили крылатую ракету.
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Над Хмельницкой областью сбили ракету
В Хмельницкой ОВА сообщили, что звуки взрывов, раздававшихся в области ночью, работа ПВО.
Сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск России. Попаданий не зафиксировано,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате атаки врага пострадавших в регионе нет.
Что известно о ночной атаке по Украине
- В ночь на 13 июля российские кафиры атаковали Украину "Шахедами" по двум направлениям и крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также был зафиксирован пуск одной баллистической ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма.
- Силы ПВО уничтожили все 20 выпущенных врагом "Шахедов" и сбили 2 крылатых ракеты "Калибр" из двух.
- Однако есть пострадавшие от обломков. В Киеве в Дарницком районе двое раненых госпитализировали в больницу с осколочными ранениями: 19-летнюю девушку и 23-летнего мужчину.
- По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.