После разговора с Трампом Россия запустила 150 дронов по энергетике и больницам, – Зеленский

Каждая ночь в Украине – это работа сил противовоздушной обороны. Ночью 19 марта, после заявления Владимира Путина о прекращении ударов по энергетическим объектам, на нашу страну летели 150 дронов.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции, передает 24 Канал. Россия снова атаковала энергетику, транспорт и больницы.

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Что заявил Зеленский

Напомним, 18 марта в разговоре с Дональдом Трампом российский диктатор поддержал инициативу 30-дневного отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Однако уже ночью на Украину летело 145 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 4 зенитные управляемые ракеты С-300.

Слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому (Украине – 24 Канал) нужна оборонная поддержка, поддержка нашего ПВО,

– сказал украинский президент.

Напомним, в Сумской области враг поразил 2 больницы. В медицинском учреждении Сум пожарные тушили возгорание, повреждено 4 отделения – изуродована кровля и коммуникации здания.

У Краснопольской громаде во время спасательной операции в больнице россияне повторно нанесли 5 ударов, частично разрушено укрытие, где находились пациенты и персонал. Эвакуированы 60 человек, никто не пострадал.