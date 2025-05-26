После атаки врага: на разрушенной улице под Фастовом из-под завалов вытащили 4 котов

В селе Мархаловка в Киевской области после российской комбинированной атаки 25 мая спасатели вытащили из-под завалов домов 4 котов. Трех из них с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на команду спасения животных Kyiv Animal Rescue Group.

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Спасатели из-под завалов домов вытащили котиков

Вчера наши спасатели работали на месте прилета под Киевом в Мархаловке. Часть улицы разрушена до основания – за день на этом месте еще стояли 22 дома. Сегодня – там только обломки,

– говорится в публикации.

Спасатели рассказали, что из-под руин удалось деблокировать четырех котиков. Чтобы добраться до них, им пришлось поднимать обломки зданий с помощью специнструментов.

"Это была сложная, осторожная и чрезвычайно чувствительная работа – ведь любое неверное движение могло стоить жизни тем, кто выжил после удара", – указали в Kyiv Animal Rescue Group.

Указывается, что 3 из 4 спасенных котов получили травмы различной степени тяжести. Известно, что их владельцы уже узнали своих любимцев и смогут забрать их после лечения.

Там добавили, что четвертого котика не удалось идентифицировать. Животное не нуждается в госпитализации, поэтому его отправили под опеку организации Cats on Mars.

Основатель Cats on Mars, Евгений Кибец, показал фотографию спасенного котика и призвал связаться с ним в случае, если кто-то узнает животное, или знает его владельцев.