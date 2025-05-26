Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на команду порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.

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Рятувальники з-під завалів будинків витягли котиків

Вчора наші рятувальники працювали на місці прильоту під Києвом у Мархалівці. Частину вулиці зруйновано вщент – за день на цьому місці ще стояли 22 будинки. Сьогодні – там тільки уламки,

– йдеться в публікації.

Рятувальники розповіли, що з-під руїн вдалося деблокувати чотирьох котиків. Щоб дістатися до них, їм довелося піднімати уламки будівель за допомогою спецінструментів.

"Це була складна, обережна і надзвичайно чутлива робота – адже будь-який невірний рух міг коштувати життя тим, хто вижив після удару", – вказали в Kyiv Animal Rescue Group.

Вказується, що 3 з 4 врятованих котів зазнали травм різних ступенів важкості. Відомо, що їхні власники вже впізнали своїх улюбленців і зможуть забрати їх після лікування.

Там додали, що четвертого котика не вдалося ідентифікувати. Тваринка не потребує шпиталізації, тому її відправили під опіку організації Cats on Mars.

Засновник Cats on Mars, Євген Кібець, показав світлину врятованого котика та закликав зв’язатися з ним у випадку, якщо хтось впізнає тваринку, або знає його власників.