Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА, раздавались взрывы: все, что известно о ночной атаке

В ночь на 26 ноября россияне в очередной раз атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей слышали взрывы, в том числе и из-за работы ПВО.

В частности, падение обломков зафиксировано на территории Киевщины, есть последствия для Тернопольщины. Все, что известно об атаке ночью 26 ноября и какие последствия для тех или иных регионов – сообщает 24 Канал.

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Россия запустила рекордное количество дронов

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 ноября оккупанты атаковали Украину 4 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 188 ударными беспилотниками, в частности "Шахедами" и другими БПЛА неустановленного типа. Это рекордное количество дронов. В общем защитники неба осуществили сопровождение 192 воздушных целей.

Они сбили 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровненской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БПЛА в нескольких регионах повреждены дома.

Под ударом были Киев и область

В КГВА рассказали, что российские дроны на столицу заходили волнами, группами разного количества и с разных направлений. Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Если говорить об области, то все вражеские цели этой ночью были уничтожены. Пострадавших среди населения нет. В то же время попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не фиксируются. Падение обломков зафиксировано в 4 районах.

Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль. Повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посеченные фасады,

– рассказал начальник ОВА Руслан Кравченко.

Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

На Тернопольщине враг атаковал энергоинфраструктуру

Ночью воздушная тревога из-за БПЛА достигла западных регионов нашей страны. Уже утром мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне атаковали энергоинфраструктуру, которая питает город. Именно поэтому троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы.

Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами. В городе восстанавливают пункты для обогрева.

Надал отмечает, что из-за российской атаки в многоквартирных домах Тернополя лифты не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения. Индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будет подаваться в дома напрямую.

ПВО работала на Ровненщине и Хмельнитчине

Благодаря профессиональным действиям противовоздушной обороны на территории Ровненской области, по данным областной военной администрации, удалось сбить воздушные цели врага. К счастью, по предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

В то же время на территории Хмельницкой области уничтожено 6 вражеских БПЛА типа "Шахед". Сейчас устанавливают места падения обломков. По состоянию на сейчас в регионе информация о травмированных или разрушениях также не поступала.

В Черкасской области обошлось без раненых

На территории Черкасской области воздушная тревога продолжалась более 7 часов. По предварительной информации от областной военной администрации, в пределах региона защитники неба уничтожили не менее 8 дронов-камикадзе типа "Шахед".

В результате падения БПЛА в Черкасском районе загорелась сухая растительность на открытой территории. Ее оперативно ликвидировали. Кроме того, взрывной волной незначительно поврежден грузовик, ранее совершивший аварийную остановку на обочине.

Воздушные силы работали на Николаевщине и Сумщине

Также на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Там удалось уничтожить 4 беспилотников типа "Шахед". Еще 16 дронов уничтожили в небе над Сумской областью.

В частности, ночью и утром россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Бездрицкая, Верхнесыроватская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская Шосткинская общины.