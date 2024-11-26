Зокрема, падіння уламків зафіксовано на території Київщини, є наслідки для Тернопільщини. Усе, що відомо про атаку вночі 26 листопада та які наслідки для тих чи інших регіонів – повідомляє 24 Канал.

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Росія запустила рекордну кількість дронів

За даними Повітряних сил, у ніч проти 26 листопада окупанти атакували Україну 4 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 188 ударними безпілотниками, зокрема "Шахедами" та іншими БпЛА невстановленого типу. Це рекордна кількість дронів. Загалом оборонці неба здійснили супровід 192 повітряних цілей.

Вони збили 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях.

На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено будинки.

Під ударом були Київ та область

У КМВА розповіли, що російські дрони заходили на столицю заходили хвилями, групами різної кількості та з різних напрямків. Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву.

За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає. Якщо говорити про область, то всі ворожі цілі цієї ночі було знищено. Постраждалих серед населення немає. Водночас влучання в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не фіксуються. Падіння уламків збитих зафіксовано в 4 районах.

Уламками збитих цілей пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади,

– розповів начальник ОВА Руслан Кравченко.

Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.

На Тернопільщині ворог атакував енергоінфраструктуру

Вночі повітряна тривога через БпЛА досягла західних регіонів нашої країни. Вже зранку мер Тернополя Сергій Надаль повідомив, що росіяни атакували енергоінфраструктуру, яка живить місто. Саме через це тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси.

Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами. У місті відновлюють пункти для обігріву.

Надаль зазначає, що через російську атаку у багатоквартирних будинках Тернополя ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватиметься до будинків напряму.

ППО працювала на Рівненщині та Хмельниччині

Завдяки професійним діям протиповітряної оборони на території Рівненської області, за даними обласної військової адміністрації, вдалося збити повітряні цілі ворога. На щастя, за попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Водночас на території Хмельницької області знищено 6 ворожих БпЛА типу "Шахед". Наразі встановлюють місця падіння уламків. Станом на зараз у регіоні інформація щодо травмованих чи руйнувань також не надходила.

На Черкащині минулося без поранених

На території Черкаської області повітряна тривога тривала понад 7 годин. За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, в межах регіону оборонці неба знищили щонайменше 8 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Унаслідок падіння БпЛА в Черкаському районі загорілась суха рослинність на відкритій території. Її оперативно ліквідували. Крім того, вибуховою хвилею незначно пошкоджено вантажівку, що раніше здійснила аварійну зупинку на узбіччі.

Повітряні сили працювали на Миколаївщині та Сумщині

Також на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Там вдалося знищити 4 безпілотників типу "Шахед". Ще 16 дронів знищили у небі над Сумською областю.

Зокрема, вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Верхньосироватська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська Шосткинська громади.