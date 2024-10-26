Россия атаковала Киев "Шахедами", по Днепру ударила ракетами: что известно о ночном обстреле

Россия продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. В частности, вечером 25 и утром 26 октября агрессор запустил по нашему государству ударные дроны типа "Шахед".

Под ударом оказался Киев, область, Житомирщина и другие регионы Украины. Подробнее о ночной атаке – в тексте 24 Канала.

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В Киеве попадание в многоэтажку

Вечером 25 октября стало известно о попадании дрона в многоэтажку в Соломенском районе столицы. Там занялся пожар на верхних этажах.

К сожалению, в результате атаки погибла девочка 2009 года рождения. Также 6 человек получили ранения. Квартира, куда залетел "Шахед", выгорела дотла. В КГВА рассказали, что во время этой атаки обезвредили около десятка дронов над Киевом.

Взрывы раздавались на Киевщине

Еще вечером 25 октября сообщали о работе ПВО над Киевской областью. Позже рассказали о последствиях вражеской атаки.

В частности, в Ирпене из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожарные смогли ликвидировать возгорание.

В Бориспольском районе повредили частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. В результате атаки пострадал ребенок 2011 года рождения. Также там известно о жертве. Она умерла в больнице.

На Обуховщине пожарные ликвидировали возгорание кровли жилого дома.

Последствия атаки на Житомирщине

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что во время вражеской атаки на Житомирщине обломками ударного дрона типа "Шахед" повреждено хозяйственное здание. Там загорелся пожар.

Он уточнил, что, к счастью, силами ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В Хмельницкой области также было громко

В результате российской атаки на Хмельнитчину есть повреждения электросетей. Также отметили, что оперативные переключения и аварийно-восстановительные работы будут осуществляться после отбоя тревоги.

Во время атаки над Хмельницкой областью удалось сбить 8 ударных БПЛА.

Россия нанесла ракетный удар по Днепру

Поздно вечером 25 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Оккупанты атаковали город баллистикой. Было прямое попадание в жилой дом.

Об этом заявил городской голова Борис Филатов в телеграме. Россияне убили 3 человека, в частности, ребенка. Еще 19 – пострадали, из них 4 – детей.

Как отработала ПВО

Ночью ПВО сбила 44 из 91 российских дронов. Еще 44 из них были локально потеряны.

Так, ночью защитники неба зафиксировали в воздушном пространстве Украины 98 средств воздушного нападения: 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области); 2 ракеты неустановленного типа (из Белгородской области); 91 вражеский БПЛА (районы пусков: Курск, Орел).