"Это редкость": Игнат назвал особенность последней дроновой атаки

Россияне атаковали Украину, в частности Одессу, ночью в субботу, 28 июня, с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Воздушный удар противника имеет определенную особенность.

Соответствующую информацию сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Педагог лицея и ее муж: Труханов назвал имена погибших супругов в Одессе

Как Игнат прокомментировал ночную атаку

Юрий Игнат отметил, что особенность ночной дроновой атаки заключается в использовании небольшого количества беспилотных летательных аппаратов для удара, что учитывая предыдущие атаки, стало редкостью.

Мы видим, что 40, 50, 100 и более атакуют именно "Шахедами", дронами-имитаторами. Одна из особенностей, что их было действительно сегодня небольшое количество – 23 всего, но фактически все были "Шахедами",

– рассказал он.

По его словам, большинство воздушных целей двигалась с южного направления и в основном была нацелена на Одессу и область. Он констатировал наличие попадания в многоквартирный дом в городе, из-за чего погибли люди.

К слову, по данным Воздушных сил, во время отражения вражеской атаки удалось сбить 22 беспилотника противника, из которых 21 – сбит огневыми средствами поражения, 1 – локально потерян или подавлен РЭБ.