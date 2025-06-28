Відповідну інформацію повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Педагогиня ліцею та її чоловік: Труханов назвав імена загиблого подружжя в Одесі
Як Ігнат прокоментував нічну атаку
Юрій Ігнат зауважив, що особливість нічної дронової атаки полягає у використанні невеликої кількості безпілотних літальних апаратів для удару, що враховуючи попередні атаки, стало рідкістю.
Ми бачимо, що 40, 50, 100 і більше атакують саме "Шахедами", дронами-імітаторами. Одна з особливостей, що їх була дійсно сьогодні невелика кількість – 23 усього, але фактично усі були "Шахедами",
– розповів він.
За його словами, більшість повітряних цілей рухалася з південного напрямку і здебільшого була націлена на Одесу та область. Він констатував наявність влучання у багатоквартирний будинок у місті, через що загинули люди.
До слова, за даними Повітряних сил, під час відбиття ворожої атаки вдалося збити 22 безпілотники противника, з яких 21 – збито вогневими засобами ураження, 1 – локаційно втрачений або подавлений РЕБ.