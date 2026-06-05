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24 Канал Новости Украины Вражеские БпЛА снова в небе над Украиной: какие регионы под угрозой атаки
5 июня, 20:16
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Вражеские БпЛА снова в небе над Украиной: какие регионы под угрозой атаки

Дария Черныш

С вечера 5 июня Россия снова запускает по Украине свои ударные беспилотники. Из-за угрозы атаки "Шахедами" в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога.

О направлении движения дронов пишут Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе и взрывах в областях.

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Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

 

20:02, 05 июня

БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

20:00, 05 июня

  • БПЛА южнее Бахмача на Черниговщине, курс западный,
  • БПЛА восточнее Куликовки на Черниговщине, курс северный.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе