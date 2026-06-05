Вражеские БпЛА снова в небе над Украиной: какие регионы под угрозой атаки

С вечера 5 июня Россия снова запускает по Украине свои ударные беспилотники. Из-за угрозы атаки "Шахедами" в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога.

О направлении движения дронов пишут Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе и взрывах в областях.

Смотрите также Более 8 000 ракет и дронов за месяц: как украинская ПВО выдержала жесточайший май

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявили воздушную тревогу: смотрите на карте