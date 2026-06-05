5 июня, 20:16
Вражеские БпЛА снова в небе над Украиной: какие регионы под угрозой атаки
С вечера 5 июня Россия снова запускает по Украине свои ударные беспилотники. Из-за угрозы атаки "Шахедами" в нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога.
О направлении движения дронов пишут Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе и взрывах в областях.
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Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
20:02, 05 июня
20:00, 05 июня
БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.