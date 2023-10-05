Типичные ночи и типичные удары, – Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине

Ночью 5 октября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах назвали эти удары "типичными".

К сожалению, для Украины это типичные удары и ночи. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что говорит Игнат о ночной атаке 5 октября

У нас типичные ночи и типичные удары. "Шахеды" летят фактически из тех же локаций, где они и находятся. Это Чауда, Приморско-Ахтарск, то есть север от нашей страны,

– рассказал спикер Воздушных сил.

По его словам, ночью 5 октября дроны также летели из Чауды. Было зафиксировано 29 "Шахедов" разными группами.

"Условно они разделились на 15 групп. По одному или по два двигались в сторону Николаевщины. Далее шли на север. Потом крутились возле Кропивницкого, но их уничтожили", – отметил Игнат.

Он подчеркнул: чтобы что-то враг применял новое этой ночью – не замечено.

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