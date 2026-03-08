Россия выпустила аномальное количество баллистики под массированной атакой 7 марта: какова цель Кремля

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Во время атаки 7 марта оккупанты применили аномальное количество баллистики.

Во время атаки Россия запустила две гиперзвуковые ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и 14 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в ISW.

Почему Россия запустила столько баллистики?

Российская армия 7 марта нанесла удары по жилой, энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуре, в результате чего начались значительные перебои со свет, а в некоторых районах Киева исчезло отопление.

Во время атаки по Украине россияне запустили гораздо больше баллистики чем обычно. В ISW отметили, что страна пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot в Украине и затяжным конфликтом на Ближнем Востоке.

Обычно Россия не запускает более 10 баллистических ракет за одну атаку. В большинстве случаев их всего несколько или вообще нет.

Украина в значительной степени полагается на системы ПВО Patriot производства США для перехвата российской баллистики.

В ISW отметили, что Россия пытается истощить запасы ракет для Patriot. В Кремле могут рассчитывать, что из-за активного использования этих ракет США и другими странами на Ближнем Востоке их будет сложнее пополнить и отправить в Киев.

Что еще известно об атаках России по Украине?