Россия выпустила аномальное количество баллистики под массированной атакой 7 марта: какова цель Кремля
- Россия 7 марта запустила необычно большое количество баллистических ракет по Украине, пытаясь воспользоваться недостатком перехватчиков Patriot.
- Атака вызвала значительные перебои с поставками электроэнергии и отоплением в Киеве, в результате ударов по жилой, энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуре.
Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Во время атаки 7 марта оккупанты применили аномальное количество баллистики.
Во время атаки Россия запустила две гиперзвуковые ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и 14 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в ISW.
Почему Россия запустила столько баллистики?
Российская армия 7 марта нанесла удары по жилой, энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуре, в результате чего начались значительные перебои со свет, а в некоторых районах Киева исчезло отопление.
Во время атаки по Украине россияне запустили гораздо больше баллистики чем обычно. В ISW отметили, что страна пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot в Украине и затяжным конфликтом на Ближнем Востоке.
Обычно Россия не запускает более 10 баллистических ракет за одну атаку. В большинстве случаев их всего несколько или вообще нет.
Украина в значительной степени полагается на системы ПВО Patriot производства США для перехвата российской баллистики.
В ISW отметили, что Россия пытается истощить запасы ракет для Patriot. В Кремле могут рассчитывать, что из-за активного использования этих ракет США и другими странами на Ближнем Востоке их будет сложнее пополнить и отправить в Киев.
Что еще известно об атаках России по Украине?
В Харькове в результате российского обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома, погибли люди. В одном из районов города выбиты сотни окон и более 200 балконов.
В Винницкой области ночью 7 марта раздавались взрывы. Враг повредил энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.
Россияне атаковали Черновицкую область, запустив 11 БПЛА и четыре крылатые ракеты "Калибр". Основной целью были объекты энергетической инфраструктуры в Днестровском районе.