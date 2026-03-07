Это количество соответствует возможностям годового американского производства таких ракет. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Сообщается, что основной производитель ракет PAC-3 для комплексов Patriot компания Lockheed Martin в 2025 году выпустила только 620 таких ракет. Это на 20 % больше, чем годом ранее, но все равно критически мало.

В то же время Украина, отражая российские удары в течение зимы, применила ракет даже больше, чем производят американцы.

По словам Кубилюса, Украина вынуждена тратить большое количество дефицитных перехватчиков, поскольку для надежного уничтожения одной баллистической ракеты обычно нужно запускать несколько снарядов одновременно. Еврокомиссар уточнил, что в течение 2025 года Россия выпустила по территории Украины почти 2000 ракет различных типов, из которых примерно 900 – баллистические.

Он подчеркнул, что на фоне активной войны США с Ираном Вашингтон физически не в состоянии одновременно обеспечивать ракетами Patriot собственные войска, союзников в Персидском заливе и еще и Украину.

Ситуация действительно критическая. Нам необходимо срочно и быстро наладить производство ракет,

– подчеркнул он.

Может ли Украина получить дополнительные ракеты для Patriot?