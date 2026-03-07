Ця кількість відповідає можливостям річного американського виробництва таких ракет. Про це під час пресконференції у Варшаві розповів єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Повідомляється, що основний виробник ракет PAC-3 для комплексів Patriot компанія Lockheed Martin у 2025 році випустила лише 620 таких ракет. Це на 20 % більше, ніж роком раніше, але все одно критично мало.

Водночас Україна, відбиваючи російські удари протягом зими, застосувала ракет навіть більше, ніж виробляють американці.

За словами Кубілюса, Україна змушена витрачати велику кількість дефіцитних перехоплювачів, оскільки для надійного знищення однієї балістичної ракети зазвичай потрібно запускати кілька снарядів одночасно. Єврокомісар уточнив, що протягом 2025 року Росія випустила по території України майже 2000 ракет різних типів, з яких приблизно 900 – балістичні.

Він підкреслив, що на тлі активної війни США з Іраном Вашингтон фізично не в змозі одночасно забезпечувати ракетами Patriot власні війська, союзників у Перській затоці та ще й Україну.

Ситуація справді критична. Нам необхідно терміново і швидко налагодити виробництво ракет,

– підкреслив він.

Чи може Україна отримати додаткові ракети для Patriot?