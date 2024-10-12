Россия ночью атаковала Запорожье: есть попадания в дома

Российская армия ночью 12 октября атаковала Запорожье. К сожалению, известно о попадании в дома.

Также удар пришелся по производственным помещениям одного из предприятий города. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно об атаке на Запорожье

Ночь на 12 октября в Запорожской области прошла неспокойно. Жителей несколько раз предупреждали об угрозе тактической авиации для региона, впоследствии – об использовании управляемых авиационных бомб.

Взрывы в Запорожье раздались в 2:22.

Утром глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о последствиях ночной атаки по Запорожью.

Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий,

– написал он.

Федоров сообщил о предварительно трех раненых людях. Среди них – 12-летняя девочка. Врачи уже оказали им всю необходимую помощь.

"Полностью разрушен частный дом, пожары охватили 35 квадратных метров", – добавили в ГСЧС.

Спасатели сообщили также о ликвидации возгорания складских помещений и мастерских. В общей сложности на площади 15 квадратных метров. Кроме того, там зафиксированы повреждения фасадов и остекление домов.

Последствия атаки России по предприятию Запорожья / Фото ГСЧС