Запорожье оказалось под ударом ракет и дронов: погибли два человека, ранены дети
- Российские войска атаковали Запорожье, погибли два человека – мужчина и женщина.
- Взрывы произошли после объявления воздушной тревоги, службы ликвидируют последствия.
Российские войска утром атаковали Запорожье, в городе прогремели взрывы. По предварительной информации, погибли два человека - мужчина и женщина.
Воздушную тревогу объявили около 7 утра из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно о последствиях атаки?
Утром российские войска совершили атаку на Запорожье. Около 7:00 в городе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов и применения беспилотников.
Почти сразу после этого жители услышали первые взрывы. В городе фиксировали серию громких звуков, что свидетельствовало о работе противовоздушной обороны или попадания.
Российский беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина, две девочки – 15 и 11 лет – получили травмы. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Последствия атаки на Запорожье / Фото Иван Федоров
Сейчас соответствующие службы работают на местах ударов. Спасатели и медики оказывают помощь и ликвидируют последствия атаки.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы. Информация о типе вооружения, которым был осуществлен удар, а также окончательные последствия атаки будет сообщена дополнительно.
Какой город еще атаковали 21 марта?
- Чернигов полностью остался без электроснабжения в результате ударов России по энергетической инфраструктуре области. Критические объекты перешли на альтернативные источники питания.
- Из-за отсутствия электроэнергии также возникли проблемы в железнодорожном сообщении. В частности, из-за обесточивания контактной сети задерживается движение ряда поездов на Черниговщине. Кроме того, в связи с отсутствием напряжения, почти все троллейбусные маршруты временно не работают.