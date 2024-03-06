Враг накрыл Покровск С-300, на Херсонщине попал в дома и аэропорт
Российские военные в ночь на 6 марта не только атаковали дронами-камикадзе. Известно, что враг бил также ракетами, в частности по Покровску.
О ситуации в Донецкой области утром сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что посреди ночи российские захватчики нанесли удар по Покровску.
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Враг выпустил 4 ракеты
Известно, что около часа ночи российские захватчики выпустили по Покровску 4 ракеты типа С-300. В результате этого один гражданский человек получил легкие ранения.
Оккупанты повредили 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.
Этот удар – очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Берегите себя! Эвакуируйтесь!
– призвал он.
Враг атаковал Херсонскую область
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Повреждения получили 10 многоэтажек и 11 частных домов.
В Херсоне россияне повредили объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Кроме того, зафиксировали попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка.
В результате атак российских захватчиков в населенных пунктах Херсонщины попадания были в газопровод, пункт несокрушимости, гаражное помещение, а также на территории аэропорта.
Российские военные ранили двух человек.
Россияне атаковали дронами-камикадзе
- Одессу оккупанты атаковали в несколько волн с Черного моря. Известно, что в результате удара "Шахедами" в части города исчез свет. Также в Одесской области поврежден рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе.
- В Сумах были три прилета. Известно, что враг повредил 11 многоквартирных домов и детский сад, около 20 частных авто. Также разрушена котельная медицинского учреждения. За медицинской помощью обратились 7 человек, в частности – один ребенок.
- Также под атаку попала Хмельницкая область. Известно, что повреждения получил объект инфраструктуры. В результате этого обесточены несколько населенных пунктов. В Хмельницкой ОВА сообщили, что силы ПВО над регионом сбили 6 "Шахедов". Прошло без погибших и пострадавших.