Враг накрыл Покровск С-300, на Херсонщине попал в дома и аэропорт

Российские военные в ночь на 6 марта не только атаковали дронами-камикадзе. Известно, что враг бил также ракетами, в частности по Покровску.

О ситуации в Донецкой области утром сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что посреди ночи российские захватчики нанесли удар по Покровску.

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Враг выпустил 4 ракеты

Известно, что около часа ночи российские захватчики выпустили по Покровску 4 ракеты типа С-300. В результате этого один гражданский человек получил легкие ранения.

Оккупанты повредили 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.

Этот удар – очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Берегите себя! Эвакуируйтесь!

– призвал он.

Враг атаковал Херсонскую область

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Повреждения получили 10 многоэтажек и 11 частных домов.

В Херсоне россияне повредили объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Кроме того, зафиксировали попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка.

В результате атак российских захватчиков в населенных пунктах Херсонщины попадания были в газопровод, пункт несокрушимости, гаражное помещение, а также на территории аэропорта.

Российские военные ранили двух человек.

Россияне атаковали дронами-камикадзе