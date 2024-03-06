Про ситуацію на Донеччині зранку повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що посеред ночі російські загарбники завдали удару по Покровську.

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Ворог випустив 4 ракети

Відомо, що близько першої ночі російські загарбники випустили по Покровську 4 ракети типу С-300. Внаслідок цього одна цивільна людина зазнала легких поранень.

Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 3 адміністративні будівлі.

Цей удар – чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Бережіть себе! Евакуюйтесь!

– закликав він.

Ворог атакував Херсонщину

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджень зазнали 10 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

У Херсоні росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Крім того, зафіксували влучання у припортову інфраструктуру та територію парку.

Внаслідок атак російських загарбників у населених пунктах Херсонщини влучання були у газопровід, пункт незламності, гаражне приміщення, а також на території аеропорту.

Російські військові поранили двох людей.

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