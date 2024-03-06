Про ситуацію на Донеччині зранку повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що посеред ночі російські загарбники завдали удару по Покровську.
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Ворог випустив 4 ракети
Відомо, що близько першої ночі російські загарбники випустили по Покровську 4 ракети типу С-300. Внаслідок цього одна цивільна людина зазнала легких поранень.
Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 3 адміністративні будівлі.
Цей удар – чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Бережіть себе! Евакуюйтесь!
– закликав він.
Ворог атакував Херсонщину
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджень зазнали 10 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.
У Херсоні росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Крім того, зафіксували влучання у припортову інфраструктуру та територію парку.
Внаслідок атак російських загарбників у населених пунктах Херсонщини влучання були у газопровід, пункт незламності, гаражне приміщення, а також на території аеропорту.
Російські військові поранили двох людей.
Росіяни атакували дронами-камікадзе
- Одесу окупанти атакували у кілька хвиль з Чорного моря. Відомо, що внаслідок удару "Шахедами" у частині міста зникло світло. Також в Одеській області пошкоджений рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі.
- У Сумах були три прильоти. Відомо, що ворог пошкодив 11 багатоквартирних будинків і дитячий садок, близько 20 приватних авто. Також зруйнована котельня медичного закладу. По медичну допомогу звернулися 7 людей, зокрема – одна дитина.
- Також під атаку потрапила Хмельниччина. Відомо, що пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього знеструмлені кілька населених пунктів. У Хмельницькій ОВА повідомили, що сили ППО над регіоном збили 6 "Шахедів". Минулося без загиблих і постраждалих.