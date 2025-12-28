Россия дважды атаковала Полтавщину: под ударом был энергообъект
- Россия дважды атаковала Полтавскую область 27 декабря, попав в энергообъект.
- В результате обеих атак никто не пострадал, а энергетики ликвидируют последствия.
В субботу, 27 декабря, Россия нанесла удары по Полтавской области. Зафиксировано попадание в энергообъект и падение ракеты на открытой территории.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.
Смотрите также Ударный БпЛА попал в крышу жилого дома в Одессе: вспыхнул пожар, в домах выбиты окна
Какие последствия атаки на Полтавщину?
По данным Полтавской ОВА, в течение дня 27 декабря Россия осуществила две атаки на регион. В частности, в Миргородском районе произошло падение ракеты на открытой местности.
Кроме того, российские войска ударили по энергетическому объекту. В результате обстрела повреждено технологическое оборудование.
Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки,
– заверил Когут.
По информации начальника Полтавской ОВА, в результате обеих атак никто не пострадал.
По каким еще регионам била Россия?
Россия массированно обстреляла Киев и Киевскую область 27 декабря. В частности, "Шахед" повредил ледовую арену в Белой Церкви, разрушив потолок и освещение.
В результате удара по столице более 40% жилых домов остались без тепла. Часть левого берега города до сих пор обесточена по состоянию на утро 28 декабря.
Также в Одессе после попадания БПЛА произошел пожар на крыше жилого дома. Пострадал Приморский район, повреждены и социальные объекты.