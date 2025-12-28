Россия дважды атаковала Полтавщину: под ударом был энергообъект

В субботу, 27 декабря, Россия нанесла удары по Полтавской области. Зафиксировано попадание в энергообъект и падение ракеты на открытой территории.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

По данным Полтавской ОВА, в течение дня 27 декабря Россия осуществила две атаки на регион. В частности, в Миргородском районе произошло падение ракеты на открытой местности.

Кроме того, российские войска ударили по энергетическому объекту. В результате обстрела повреждено технологическое оборудование.

Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки,

– заверил Когут.

По информации начальника Полтавской ОВА, в результате обеих атак никто не пострадал.

По каким еще регионам била Россия?