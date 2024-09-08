Во вторник, 3 сентября, российские оккупанты атаковали Институт связи в Полтаве. По состоянию на вечер 8 сентября в больницах остаются более 220 человек, которые пострадали во время обстрела, по словам Владимира Зеленского.

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Полтава до сих пор приходит в себя после атаки

Глава нашего государства поблагодарил всех врачей, всех медицинских сестер, которые стараются помочь, сохранить как можно больше жизней.

В то же время Зеленский отметил спасателей, в частности весь коллектив ГСЧС Украины в Полтавской области, а также во всех других регионах, куда Россия направляет свои ракеты и дроны.

Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых. Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые.

Вспомним, что около 09:10 (3 сентября) российская армия ударила ракетами по Полтаве. Как констатировали в Минобороны Украины, использовал противник две баллистические ракеты, было частично разрушено одно из зданий Института связи, много людей оказались под завалами.

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Временной промежуток между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило окна.