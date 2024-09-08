У вівторок, 3 вересня, російські окупанти атакували Інститут зв'язку в Полтаві. Станом на вечір 8 вересня у лікарнях залишаються понад 220 людей, які постраждали під час обстрілу, за словами Володимира Зеленського.

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Полтава досі оговтується після атаки

Глава нашої держави подякував всім лікарям, усім медичним сестричкам, які стараються допомогти, зберегти якнайбільше життів.

Водночас Зеленський відзначив рятувальників, зокрема увесь колектив ДСНС України в Полтавській області, а також в усіх інших регіонах, куди Росія спрямовує свої ракети та дрони.

Лише після удару по полтавському Інституту зв'язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені.

Згадаємо, що близько 09:10 (3 вересня) російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як констатували в Міноборони України, використав противник дві балістичні ракети, була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, багато людей опинились під завалами.

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Часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило вікна.