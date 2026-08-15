Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан пояснил в беседе с 24 Каналом, что у Украины есть соответствующие дроны, способные выполнять задачи на большом расстоянии. Однако удар по Усть-Луге может быть лишь началом атаки на этот регион.

Россияне усилили натиск на севере

Свитан отметил, что на вооружении Украины есть несколько дронов с дальностью полета 1000 километров. Это FP-1 от Fire Point и Ан-196 "Лютый". Есть также еще пара дронов, которые обладают большой дальностью и уже вступают в строй, но пока в закрытом режиме.

Поэтому для наших дронов расстояние в 1000 километров – это не проблема. Более того, уже идет речь о постоянной дальности с основной боевой частью где-то под 1500 километров,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

Однако проблема попадания в российский объект именно в Ленинградской области заключается не в дальности, а в возможности преодоления ПВО противника. Ведь, по его словам, украинским средствам нужно пробиться между московской и белорусской ПВО. Далее – на север – Валдайская противовоздушная оборона, которая защищает резиденцию Владимира Путина. Там установлены довольно серьезные системы. Так же мощная ПВО и в Ленинградской области.

После такого "жаркого" лета для россиян они усилили защиту именно этого направления. Причем не только в Ленинградской области, но и в целом направление в сторону Кольского полуострова, Мурманска. Ведь там принимают топливо, закупаемое в той же Индии,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас россияне будут пытаться полностью перекрыть направление, лежащее севернее Санкт-Петербурга. Поэтому, по его словам, будет очень сложно добраться до основных российских военных объектов или объектов двойного назначения.

"Что касается портов и российской нефтяной отрасли, то в 2026 году Силы обороны Украины очень хорошо отработали. Единственное, где они споткнулись, – на перевалке нефти. Потому что последние несколько месяцев практически ни один порт, который переваливал российскую нефть, в частности из Казахстана, не был поражен", – отметил он.

Свитан объяснил важность поражения российского порта в Усть-Луге: смотрите видео

Также еще два порта, которые перекачивали российскую нефть, – в Усть-Луге и Приморске – за три месяца практически не подвергались атакам. Поэтому удар по газовому терминалу "Новатэк" имеет большое значение.

Это действительно серьезный терминал, но сам по себе порт в Усть-Луге – это очень большая площадка, через которую осуществляется перевалка широкого спектра российских углеводородов: нефти, газа и угля. Поэтому, если мы возобновили выполнение боевых задач на севере, на Ленинградском направлении, то это не последняя волна атак. Должно быть еще несколько, в результате которых будут поражены, помимо Усть-Луги, еще и Приморск,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что через Приморск проходит основной поток российской нефти. Там за неделю загружается более десятка танкеров, а в Усть-Луге – всего 2–3. Поэтому, по мнению военного эксперта, следует ожидать основных ударов именно в направлении Санкт-Петербурга.

Отметим, что в компании Fire Point прокомментировали удар 14 августа по порту Усть-Луга. В результате атаки там начался пожар и возникли повреждения. Также известно, что в результате атаки был нанесен удар по терминалам "Новатэк" и "Еврохим". "Новатэк", возможно, сначала был атакован реактивными средствами поражения, а затем – БПЛА.