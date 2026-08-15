Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом, що Україна має відповідні дрони, які можуть виконувати завдання на великій відстані. Проте удар по Усть-Лузі може бути тільки початком атаки на цей регіон.

Росіяни посилили напрямок на півночі

Світан зазначив, що на озброєнні України є кілька дронів, що мають дальність 1000 кілометрів. Це FP-1 від Fire Point та Ан-196 "Лютий". Є також ще пару дронів, які мають велику дальність і вже стають на крило, але наразі в закритому режимі.

Тому для наших дронів відстань 1000 кілометрів – це не проблема. Ба більше, вже йдеться про стійку дальність з основною бойовою частиною десь під 1500 кілометрів,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Проте проблема влучання в російський об'єкт саме у Ленінградській області полягає не у дальності, а у можливості подолання ППО противника. Адже, за його словами, українським засобам потрібно протиснутися між московською і білоруською ППО. Далі – на північ – Валдайська протиповітряна оборона, яка захищає резиденцію Володимира Путіна. Там встановлені доволі серйозні системи. Так само потужна ППО і в Ленінградській області.

Після такого "спекотного" літа для росіян вони посилили захист саме цього напрямку. Причому не тільки в Ленінградській області, а й взагалі напрямок у бік Кольського півострова, Мурманська. Адже там приймають паливо, яке закуповується у тієї ж Індії,

– підкреслив військовий експерт.

Зараз росіяни будуть намагатися повністю перекривати північніший від Санкт-Петербурга напрямок. Тому, за його словами, буде дуже складно дістатися до основних російських військових об’єктів або об’єктів подвійного призначення.

"По портах, російській нафтянці у 2026 році Сили оборони України дуже добре відпрацювали. Єдине, де спіткнулися, – на перевалці нафти. Тому що останні кілька місяців практично жоден порт, який перевалював російську нафту і, зокрема з Казахстану, не був уражений", – зауважив він.

Світан пояснив важливість ураження російського порту в Усть-Лузі: дивіться відео

Також ще два порти, які качали російську нафту, – в Усть-Лузі та Приморську – за три місяці практично не зазнали атак. Тому удар по газовому терміналу "Новатек" є важливим.

Це дійсно серйозний термінал, але сам по собі порт в Усть-Лузі – це дуже великий майданчик, через який йде перевалка великого спектра російських вуглеводнів: нафти, газу і вугілля. Тому, якщо ми відновили виконання бойових завдань по півночі, по Ленінградському напрямку, то це не остання хвиля атак. Мають бути ще кілька, внаслідок яких буде уражено, окрім Усть-Луги, ще й Приморськ,

– відзначив Роман Світан.

Він додав, що через Приморськ відбувається основний потік російської нафти. Там на тиждень завантажується понад десятка танкерів, а в Усть-Лузі – лише 2 – 3. Тому, на думку військового експерта, потрібно чекати основних ударів саме у напрямку Санкт-Петербурга.

Зазначимо, що у компанії Fire Point прокоментували удар 14 серпня по порту Усть-Луга. Через атаку там розпочалася пожежа та виникли пошкодження. Також відомо, що внаслідок атаки було завдано удару по терміналах "Новатек" та "Єврохім". "Новатек" спершу, можливо, було атаковано реактивними засобами ураження, а після – БпЛА.