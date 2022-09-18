В ВСУ показали момент пролета вражеского РПГ между операторами ССО Украины

Украинские защитники проводят контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Российские захватчики пытаются этому помешать, однако попытки врагов напрасны.

В Вооруженных Силах Украины показали видео одной из вражеских атак. К счастью, она прошла без жертв среди защитников.

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В ВСУ показали момент прилета вражеского РПГ

Украинские защитники обнародовали видео атаки оккупантов по их позициям.

Во время контрнаступления опасность повсюду, и постоянно нужно быть, как сжатая пружина! На видео – момент пролета вражеского РПГ между операторами ССО Украины. Никто не пострадал,

– говорится в подписи к ролику.

Обратите внимание, что россияне атакуют украинские позиции по всей линии фронта. В частности, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты в течение суток 17 сентября продолжали наносить удары по позициям ВСУ и территориальным общинам.

Украинская авиация нанесла три удара по врагу. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач. Украинским героям удалось разрушить планы захватчиков, пытавшихся починить Антоновский мост.

Кроме этого, им удалось уничтожить 62 оккупанта, 5 единиц бронированной техники и 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня.

Смотрите видео, как оккупанты ударили по операторам ССО из РПГ:

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