У Збройних Силах України показали відео однієї з ворожих атак. На щастя, вона минула без жертв серед захисників.

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У ЗСУ показали момент прильоту ворожого РПГ

Українські захисники оприлюднили відео атаки окупантів по їхніх позиціях.

Під час контрнаступу небезпека всюди, і постійно потрібно бути, як стиснута пружина! На відео – момент прольоту ворожого РПГ між операторами ССО України. Ніхто не постраждав,

– мовиться у підписі до ролика.

Зауважте, що росіяни атакують українські позиції по всій лінії фронту. Зокрема, в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти протягом доби 17 вересня продовжували завдавати ударів по позиціях ЗСУ та територіальних громадах.

Натомість українська авіація завдала трьох ударів по ворогу. Своєю чергою, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань. Українським героям вдалося зруйнувати плани загарбників, які намагалися полагодити Антонівський міст.

Окрім цього, їм вдалося знищити 62 окупантів, 5 одиниць броньованої техніки та 2 безпілотні літальні розвідники оперативно-тактичного рівня.

Дивіться відео, як окупанти вдарили по операторах ССО з РПГ:

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