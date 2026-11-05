Удар тремя реактивными БПЛА: Россия вновь совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области

Вечером 5 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Белоцерковской общины в Киевской области с помощью трех реактивных беспилотников. Специалисты в срочном порядке переключают потребителей на резервные линии электроснабжения.

Как сообщила Белоцерковская городская территориальная община со ссылкой на Владимира Вовкотруба, аварийные бригады пытаются как можно быстрее переподключить абонентов на резервные линии электроснабжения.

Какова ситуация с электроснабжением в Белоцерковском районе

В городе и прилегающих населенных пунктах организовано оперативное реагирование для фиксации возможных разрушений.

По словам Владимира Вовкотруба, обстановка в регионе остается напряженной из-за угрозы новых ударов. Жителей призывают находиться в укрытиях до официального окончания тревоги и сообщать о повреждениях жилых домов или предприятий дежурным службам.

Энергетики и коммунальные службы продолжают оценивать масштабы ущерба непосредственно на пострадавших объектах. В настоящее время продолжается координация действий с правоохранительными органами для документирования последствий попаданий беспилотников.

Местные власти призвали жителей не пренебрегать безопасностью и оперативно обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства в случае обнаружения повреждений имущества.

К слову, Житомир переходит в режим " строгой экономии электроэнергии " из-за российских ударов. В городе даже остановили электротранспорт и отключили светофоры.