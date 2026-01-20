Реактивные БПЛА уже почти ежедневно и ночью, – Игнат о дронах, которыми враг бьет по Украине
- Юрий Игнат сообщил о росте применения Россией реактивных дронов против Украины.
- Количество БПЛА оперативно-тактического уровня также увеличилось.
Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о применении Россией реактивных дронов. Он отметил, что увеличилось количество БПЛА оперативно-тактического уровня.
Он также рассказал о других типах БПЛА которыми враг атакует Украину в эфире телемарафона.
Какую опасность несут реактивные БпЛА?
Игнат описал проблемы из-за применения врагом реактивных дронов. Он отметил, что сбивать такие дроны в разы труднее из-за их бешеной скорости, что делает их похожими на крылатые ракеты на радарах. Это очень затрудняет принятие решений.
Реактивные БПЛА фактически ежедневно уже и ночью, и в течение дня атакуют. Это не массированные удары, но наблюдается такая динамика по увеличению этого средства поражения,
– отметил Юрий Игнат.
Такие БПЛА можно идентифицировать по характерному звуку и скорости, а их использование является попыткой России усложнить перехват.
Что известно о реактивных дронах?
- Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что беспилотники с реактивным двигателем являются достаточно опасными, добавив, что реактивный БПЛА – это практически то же, что крылатая ракета.
- Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, что благодаря более мощному двигателю, реактивный дрон может нести большую боевую часть.
- Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский рассказал о реактивных "Шахедах", подчеркнув что это типичная цель для средств ПВО.