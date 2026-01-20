Реактивные БПЛА уже почти ежедневно и ночью, – Игнат о дронах, которыми враг бьет по Украине

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о применении Россией реактивных дронов. Он отметил, что увеличилось количество БПЛА оперативно-тактического уровня.

Он также рассказал о других типах БПЛА которыми враг атакует Украину в эфире телемарафона.

Какую опасность несут реактивные БпЛА?

Игнат описал проблемы из-за применения врагом реактивных дронов. Он отметил, что сбивать такие дроны в разы труднее из-за их бешеной скорости, что делает их похожими на крылатые ракеты на радарах. Это очень затрудняет принятие решений.

Реактивные БПЛА фактически ежедневно уже и ночью, и в течение дня атакуют. Это не массированные удары, но наблюдается такая динамика по увеличению этого средства поражения,

– отметил Юрий Игнат.

Такие БПЛА можно идентифицировать по характерному звуку и скорости, а их использование является попыткой России усложнить перехват.

Что известно о реактивных дронах?