"Теракт против Путина и усилий Трампа": Песков сделал ряд абсурдных заявлений

В Кремле назвали якобы атаку на резиденции Владимира Путина "терактом", направленным против самого российского лидера и мирных инициатив Трампа. В то же время никаких доказательств причастности Украины к инциденту Москва так и не предоставила.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Какие заявления о якобы атаке дронов сделал Песков?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает якобы удар украинских беспилотников по президентской резиденции Путина на Валдае как "теракт, направленный против Путина и усилий Трампа".

Песков отметил, что Москва не намерена публично демонстрировать доказательства инцидента, поскольку, как утверждают в Кремле, атаку было отражено благодаря "четкой работе ПВО". Вопрос о возможных обломках он переадресовал в Минобороны России.

В то же время Киев отвергает обвинения России, подчеркивая отсутствие каких-либо доказательств причастности.

Песков сделал еще несколько заявлений, касающихся якобы атаки на резиденцию российского диктатора. Среди них:

Москва намерена продолжать переговорный процесс по миру в Украине, впрочем делать это прежде всего через контакт с США.

Кремль усилит свою переговорную позицию, однако о чем именно говорится, Песков не детализировал.

Российские военные "знают как, чем и когда отвечать" на подобные "попытки ударов", а вопрос фактического места пребывания Путина обсуждаться не будет.

Доверительный диалог между Трампом и Путиным якобы сохраняется, и даже удары по резиденции не способны его разрушить.

Пресс-секретарь Кремля не смог объяснить как "атака Киева" повлияла на переговорный процесс. Впрочем, возражения Зеленского и западных медиа о причастности Украины к инциденту он назвал "бессмысленными".

Что известно о якобы атаке Украины на резиденцию Путина?