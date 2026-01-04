Путин унизил Трампа перед всем миром: политолог указал, какую ошибку допустила Россия

Россия продолжает врать об атаке украинских дронов на резиденцию Трампа. Это несмотря на то, что американские спецслужбы уже выяснили, что никакой атаки не было.

Политолог Георгий Чижов озвучил 24 Каналу мнение, что россияне допустили огромную дипломатическую ошибку. Впрочем Трамп, похоже, взял новогоднюю паузу, и не реагирует на новую информацию об "атаке" на резиденцию Путина.

Почему Россия допустила огромную ошибку?

Чижов рассказал, что россияне очень грубо устроили эту провокацию по "обстрелу" валдайской резиденции. Сейчас Кремль срочно фабрикует доказательства, но это уже в любом случае не будет работать.

Они начинали с того, что Песков сказал, мол, никакие доказательства здесь не нужны. Теперь оказалось, что нужны. Еще и американские спецслужбы доложили, что несмотря на то, что украинские дроны были сбиты той ночью над Новгородской областью, они атаковали тот военный объект, что и раньше,

– отметил политолог.

Он продолжил, что этот военный объект также расположен в Новгородской области, он не возле резиденции Путина. Это понятно всем, поэтому, и Трампу должно быть понятно. Мы видим, что он взял паузу в новогодние дни.

Какой может быть реакция Трампа?

По словам политолога, Трамп уже успел сначала обидеться на Украину, услышав от Путина, что того пытались убить и даже вслух сказал: "Хорошо, что я не дал ракеты Tomahawk". Однако уже потом Трамп в своем ТикТок опубликовал ссылку на статью одного из ведущих американских изданий, где говорится о вероятной лжи со стороны России.

"С тех пор Трамп молчит. Ему неприятно, что ему соврали, как другим мировым лидерам. Поэтому я очень жду, что на этот раз реакция Трампа будет жесткой. Хотя я не уверен в этом на 100%, ведь к Путину Трамп испытывает какую-то особую слабость", – заметил Чижов.

Он добавил, что Путин фактически унизил Трампа перед всем миром, скормив ему недостоверную информацию.

"Атака" на резиденцию Путина: что известно