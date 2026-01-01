Новости к теме Авиаэксперт раскрыл, где Кремль прокололся с "атакой" на резиденцию Путина

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

Игорь Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

В российском минобороны утверждают, что он якобы передал американскому чиновнику "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона", который был сбит "во время отражения атаки на резиденцию Путина".

Стоит заметить, что расшифровку памяти навигационных контроллеров этих дронов проводили представители спецслужб России. Костюков сказал: "Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины".

Что известно об "атаке" на резиденцию Путина?