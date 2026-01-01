Новини до теми Авіаексперт розкрив, де Кремль проколовся з "атакою" на резиденцію Путіна

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.

Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві.

У російському міноборони стверджують, що він нібито передав американському чиновнику "матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського дрона", який був збитий "під час відбиття атаки на резиденцію Путіна".

Варто зауважити, що розшифровку пам'яті навігаційних контролерів цих дронів проводили представники спецслужб Росії. Костюков сказав:"Ми хочемо вам передати контролер і опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дасть змогу зняти всі питання і сприятиме встановленню істини".

Що відомо про "атаку" на резиденцію Путіна?