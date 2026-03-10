Массированный удар дронами по Украине: силы ПВО уничтожили более сотни российских БпЛА
- В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 137 ударными беспилотниками, из которых украинские силы ПВО сбили или подавили 122.
- Атака началась вечером 9 марта, дроны запускали с нескольких направлений на территории России и временно оккупированного Крыма, среди которых были дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас".
В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 137 ударными беспилотниками. Украинские силы ПВО сбили или подавили 122 вражеских БпЛА.
В то же время зафиксировано попадание дронов и падение обломков в нескольких местах. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Сколько дронов сбили силы ПВО?
По информации Воздушных сил, воздушная атака началась еще вечером 9 марта – примерно в 18:00. Россияне запускали ударные беспилотники с нескольких направлений на территории России и временно оккупированного Крыма.
Речь идет о районах Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово. Также запуск дронов осуществляли с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Среди беспилотников были дроны типа Shahed, а также аппараты "Гербера", "Италмас" и другие типы. По данным военных, около 80 из них составляли именно "Шахеды".
К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинские защитники сбили или подавили 122 российских беспилотника.
Есть ли попадания?
Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксировано попадание 12 ударных дронов в 10 локациях. Кроме того, в еще 10 местах упали обломки сбитых беспилотников. Сейчас соответствующие службы выясняют последствия атаки.
В частности, в Днепре повреждено не менее 8 многоэтажек, разбило несколько сотен окон. Известно о 7 раненых из-за вражеской атаки. Помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику. Двух женщин госпитализировали.
Военные также сообщают, что воздушная атака еще продолжается, ведь в небе оставались несколько вражеских беспилотников.