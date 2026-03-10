В то же время зафиксировано попадание дронов и падение обломков в нескольких местах. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Сколько дронов сбили силы ПВО?

По информации Воздушных сил, воздушная атака началась еще вечером 9 марта – примерно в 18:00. Россияне запускали ударные беспилотники с нескольких направлений на территории России и временно оккупированного Крыма.

Речь идет о районах Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово. Также запуск дронов осуществляли с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди беспилотников были дроны типа Shahed, а также аппараты "Гербера", "Италмас" и другие типы. По данным военных, около 80 из них составляли именно "Шахеды".

К отражению воздушной атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинские защитники сбили или подавили 122 российских беспилотника.

Есть ли попадания?