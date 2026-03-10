Водночас зафіксовано влучання дронів і падіння уламків у кількох місцях. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Скільки дронів збили сили ППО?

За інформацією Повітряних сил, повітряна атака розпочалася ще ввечері 9 березня – приблизно о 18:00. Росіяни запускали ударні безпілотники з кількох напрямків на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про райони Брянська, Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Шаталового. Також запуск дронів здійснювали з Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Серед безпілотників були дрони типу "Шахед", а також апарати "Гербера", "Італмас" та інші типи. За даними військових, близько 80 із них становили саме "Шахеди".

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українські захисники збили або подавили 122 російські безпілотники.

Чи є влучання?