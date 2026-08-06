Россия запустила ракеты "Оникс", Х-31П и 101 БПЛА: как отработали силы ПВО

В ночь на 6 августа российские оккупанты провели атаку на Украину с помощью противокорабельных ракет "Оникс", противорадиолокационных ракет Х-31П и 101 БПЛА.

Об этом сообщили в ВВС ВСУ.

Как ночью отработала ПВО?

В ночь на 6 августа Россия нанесла удар по Украине двумя противокорабельными ракетами "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 101 ударным БПЛА различного типа.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 66 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА и одной ракеты "Оникс" в 18 точках, а также падение обломков в 5 точках.

Украинские военные отметили, что остальные ракеты цели не достигли, однако информация в настоящее время уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули в ВВС.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Украина получит в три раза меньше ракет для ПВО по сравнению с предыдущим годом. Из-за этого отражать российские атаки крайне сложно.

Он также уточнил, что речь идет не только о летнем периоде, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года. При этом, по словам Зеленского, у стран-союзниц есть эти ракеты.