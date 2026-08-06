Про це повідомили в ПС ЗСУ.

Як вночі відпрацювала ППО?

У ніч на 6 серпня Росія вдарила по Україні двома протикорабельними ракетами "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 101 ударним БпЛА різного типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО знищили 66 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети "Онікс" на 18 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Українські військові зазначили, що решта ракет цілей не досягла, проте інформація наразі уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили у ПС.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2026 році отримує втричі менше ракет для ППО, порівняно з попереднім роком. Через це відбивати російські атаки вкрай важко.

Він також уточнив, що йдеться не тільки про літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. При цьому, за словами Зеленського, країни-союзники мають ці ракети.