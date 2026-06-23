Попытка атаки на побережье провалилась: ВСУ уничтожили российские беспилотные катера

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам и селам. Недавно враг пытался нанести удар с помощью беспилотных ударных катеров.

Об этом сообщил военный эксперт и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Как Россия пыталась атаковать Украину ударными катерами?

"Флеш" сообщил, что оккупанты в 4 утра 23 июня пытались атаковать украинское побережье несколькими беспилотными ударными катерами.

В результате скоординированных действий ряда подразделений ВСУ катера были обнаружены и уничтожены ещё в море,

– отметил советник министра.

По словам "Флеша", на уничтоженных беспилотных катерах были установлены терминалы Starlink, ведь других эффективных средств управления на большом расстоянии у россиян нет.

Он также поблагодарил всех военных, принимавших участие в операции по защите украинского побережья и уничтожению вражеских катеров.

Что известно об ударных катерах оккупантов?

Центр беспилотных систем противника "Рубикон" еще в 2025 году принял на вооружение беспилотные ударные катера. По словам "Флеша", россияне тогда проводили учения и отработали сценарии, а впоследствии приступили к их усовершенствованию.

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия неоднократно задействовала свои беспилотные катера, однако это ни в какое сравнение с тем, как ими пользуются украинские военные, не идет. На вопрос о целях российских атак он ответил, что враг и так атакует гражданские суда и порты с помощью дронов.

Военный сообщил, что угроза со стороны морских БПЛА существует, но в ВСУ готовятся к ней. Он говорит, что пока масштабирования угрозы не происходит, потому что в сегодняшней войне технологии и тактика их применения меняются очень быстро.